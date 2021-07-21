Бердские спасатели ищут тела отца и сына, утонувших на Алтае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Алтае в реке Лебедь утонули двое мужчин — отец и сын. Инцидент произошел накануне, 20 июля, около 20:35. На поиски тел направились водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России.

— Сегодня в 6 утра спасатели в составе четырех человек выехали на поиск тел погибших на Алтай и все еще находятся в пути, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в дежурной части.

Известно, что отец и сын рыбачили с резиновой лодки, когда та перевернулась. Они не смогли выбраться из воды и утонули.

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