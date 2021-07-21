Минздрав намерен наказать издание, распространившее фейк о смерти пациентки в поликлинике Бердска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 21 июля, ряд новосибирских СМИ распространил данные о смерти женщины в очереди в регистратуру. Сообщалось, что инцидент якобы произошел в городской поликлинике № 2. В Минздраве Новосибирской области эти данные опровергли.

— Эта публикация — абсолютный фейк. Ни в одной из бердских поликлиник никто не умирал. Ни возле регистратуры, ни в любом другом помещении. Мы сейчас готовим обращение в суд, чтобы наказать издание, которое публикует подобные слухи под видом фактов, — заявила главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Дробинская.

В Минздраве напомнили, согласно закону о СМИ, журналисты обязаны проверять достоверность сообщаемой информации. При этом недопустимо распространять слухи под видом достоверных сообщений.

КОНКРЕТНО

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРОЗИТ ЗА ФЕЙКИ

МВД России напоминает об ответственности за распространение фейковой информации, в том числе, касающейся коронавирусной инфекции, предусмотренной статьей 13.15 КоАП («злоупотребление свободой массовой информации»), статьей 207.1 УК («публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и статьей 207.2 УК («публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»). В частности, для граждан штраф может составить от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, если сведения угрожают жизни и здоровью людей, СМИ и юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 1,5 миллионов до 3 миллионов рублей.

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