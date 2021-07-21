Сибиряк погиб, возвращаясь с речки домой на самодельном мопеде

Под Новосибирском погиб парень на мопеде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители деревни Богословка Новосибирской области попали в ДТП, когда возвращались на самодельных мопедах с реки Омь. Один из них погиб.

— Это произошло 20 июня. Двое парней 26 и 2 лет ехали с речки в одном направлении на самодельных мопедах. В какой-то момент они столкнулись и перевернулись. 26-летний сибиряк получил серьезные травмы. Он скончался в больнице, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии. Проводится проверка.

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