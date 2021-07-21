В Новосибирске поймали любителя поесть бесплатно в ресторанах

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В этот, далеко не первый за нынешнее лето раз рецидивист-отказник был задержан в кальянной, расположенной на улице М. Горького. Сигнал тревоги оттуда поступил в дежурную часть Агентства 20 июля в 0.56. Бойцы 75-го экипажа ГБР ГВАРДИИ сразу узнали в нарушителе неоднократно задерживавшегося ими ранее гражданина. В частности, он уже попадался «гвардейцам» в ресторанах «Парк-кафе», «Жан Хуан Лу» и «Чучвара». Каждый раз отказник доставлялся в полицию, после чего в этих заведениях уже никогда не появлялся.

Ущерб, причиняемый любителем погулять за чужой счет, был немалым - от 5 до 15 тысяч рублей за эпизод. По окончании пира выяснялось, что денег у клиента нет, и официанты нажимали кнопку тревожной сигнализации. В этот раз сумма причиненного заведению ущерба составила 4200 рублей - за кальян и алкогольные коктейли, а гражданин вместо оплаты счета снова поехал давать показания в полицию.