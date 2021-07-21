Видео, как сибиряк крадет ноутбук студента в электричке, показали в МВД

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, укравшего в электричке ноутбук. Фото: стоп-кадр

Транспортные полицейские поймали 41-летнего жителя Черепаново, укравшего ноутбук студента из электрички. Это произошло на станции Инская. Молодой человек забыл забрать сумку с полки, а когда вернулся в вагон, компьютера уже не было. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Парень обратился в полицию за помощью.

Преступление сняла видеокамера, установленная в поезде. Сотрудники оперативно установили личность мужчины из поезда и его адрес.

— Похищенный ноутбук был изъят и возвращен 20-летнему парню. Ранее мужчина, взявший компьютер, не был судим, — уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

На сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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