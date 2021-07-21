Ирена Понарошку, записавшая Новосибирск в десятку лучших городов, столкнулась с хейтом

Ирена Понарошку, записавшая Новосибирска в десятку лучших городов, столкнулась с хейтом. Ирена Понарошку // Инстаграм.
Известная телеведущая Ирена Понарошку в своем «Инстаграм» составила личный топ-10 лучших городов России. Так, Новосибирск в ее списке оказался на пятом месте. Со стороны комментаторов это вызвало волну хейта.
— На днях в рубрике «Вопрос-ответ» попросили составить мой ТОП городов России. Из всех городов мне писали: «Ура! Мой город в ТОПе, как приятно!». И только жители Новосибирска прислали сотни сообщений о том, что я сошла с ума и жить в городе невозможно: грязь, вонь, пыль, пробки, серость, отсутствие дорог… , — написала ведущая в посте.
Ирена заявила, что это очень печально, ведь она была в Новосибирске. Тогда он запомнился ей с положительных сторон.
— Город ассоциируется у меня с театром, Академгородком, несколькими классными брендами натуральной косметики и красивыми, пышущими здоровьем, румяными, энергичными девушками, — дополнила Понарошку.
Однако сибиряки в комментариях под постом ведущей продолжили убеждать ее в обратном. Они заявили, что Новосибирска, который заполнился ей, давно уже нет.
— Теперь это пылесборник!
— Ужасно грязный город!
— К сожалению, про Новосибирск — чистая правда, очень жаль мой родной город.
— Мне нравится наш Новосибирск, но есть много моментов, конечно, не очень приятных.
— Да Новосибирск грязный и серый, но люди в нем самые душевные, — поделились мнением комментаторы.
Ведущая лишь призвала сибиряков держаться и надеяться на лучшее.
— Пусть ваш город снова станет чистым и прекрасным, каким я его помню, -добавила Ирена.
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