Ирена Понарошку, записавшая Новосибирск в десятку лучших городов, столкнулась с хейтом

Ирена Понарошку, записавшая Новосибирска в десятку лучших городов, столкнулась с хейтом. Ирена Понарошку // Инстаграм.

Известная телеведущая Ирена Понарошку в своем «Инстаграм» составила личный топ-10 лучших городов России. Так, Новосибирск в ее списке оказался на пятом месте. Со стороны комментаторов это вызвало волну хейта.

— На днях в рубрике «Вопрос-ответ» попросили составить мой ТОП городов России. Из всех городов мне писали: «Ура! Мой город в ТОПе, как приятно!». И только жители Новосибирска прислали сотни сообщений о том, что я сошла с ума и жить в городе невозможно: грязь, вонь, пыль, пробки, серость, отсутствие дорог… , — написала ведущая в посте.

Ирена заявила, что это очень печально, ведь она была в Новосибирске. Тогда он запомнился ей с положительных сторон.

— Город ассоциируется у меня с театром, Академгородком, несколькими классными брендами натуральной косметики и красивыми, пышущими здоровьем, румяными, энергичными девушками, — дополнила Понарошку.

Однако сибиряки в комментариях под постом ведущей продолжили убеждать ее в обратном. Они заявили, что Новосибирска, который заполнился ей, давно уже нет.

— Теперь это пылесборник!

— Ужасно грязный город!

— К сожалению, про Новосибирск — чистая правда, очень жаль мой родной город.

— Мне нравится наш Новосибирск, но есть много моментов, конечно, не очень приятных.

— Да Новосибирск грязный и серый, но люди в нем самые душевные, — поделились мнением комментаторы.

Ведущая лишь призвала сибиряков держаться и надеяться на лучшее.

— Пусть ваш город снова станет чистым и прекрасным, каким я его помню, -добавила Ирена.

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