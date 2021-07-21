Новосибирец, до смерти избивший знакомого из-за ревности, предстанет перед судом

Новосибирец, до смерти забивший знакомого из-за ревности, предстанет перед судом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Сибиряк, до смерти избивший знакомого, в ближайшее время предстанет перед судом. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области в среду, 21 июля.

— В ночь на 2 мая 2021 на проспекте Карла Маркса поссорились двое мужчин. Конфликт произошел на почве ревности. В ходе ссоры 32-летний обвиняемый много раз ударил потерпевшего по голове и туловищу: он бил его кулаками и пинал ногами. Успокоившись, злоумышленник уехал на машине домой. Однако спустя время агрессивный сибиряк решил поехать к дому потерпевшего на улице Рионской. Там он заметил свою жертву на улице. Он снова набросился на мужчину и несколько раз рукой ударил его по голове. Происходящее заметила жена потерпевшего — она поспешила к мужу, а злоумышленник удалился. Избитому мужчине стало плохо, супруга вызвала ему «скорую». Врачи боролись за жизнь сибиряка, но он умер в больнице через несколько дней, — уточнили подробности в ведомстве.

Виновника задержали и доставили к следователю. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сам агрессор признал вину в содеянном.

В настоящий момент уголовное дело против новосибирца с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. В ближайшее время его рассмотрят по существу.

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