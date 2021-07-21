Введут ли в Новосибирской области новые ограничения из-за коронавируса: губернатор сделал заявление

Стало известно введут ли новые ограничения из-за третьей волны ковида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 21 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал введут ли новые ограничения в регионе из-за ковида.

— На данный момент введение новых ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса в регионе не планируется. Мы видим, что темпы третьей волны как минимум стабилизировались. Не будем торопиться и говорить о снижении, но рост остановился. Ситуация напряженная, но она не заставляет нас вводить новые ограничения. Мы знаем как себя уберечь, соблюдая элементарные правила, также у нас есть вакцина. Правильнее побуждать людей использовать эту защиту, чем в ответ на чью-то легкомысленность закрывать целые отрасли предприятий, лишать людей работы и дохода.

Глава региона отметил, что те ограничения, которые есть сейчас, планируют продлить и после сентября. На данный момент нет возможности их отменить. Из ограничений сейчас действует масочный режим, соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий, а также заполняемость залов и стадионов по-прежнему не должна превышать половины от общего количества мест.

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