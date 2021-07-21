Под Новосибирском иномарка сбила двухлетнего ребенка. Фото: ГИБДД по НСО.

В селе Усть-Каменка Тогучинского района водитель иномарки сбил ребенка. Подробности о ДТП, которое случилось 20 июля, рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— В семь часов вечера водитель 1958 года рождения за рулем «Рено Логан», двигаясь по улице Светлая со стороны улицы Мира в направлении трассы К16, наехал на ребенка 2019 года рождения, — уточнили в ведомстве.

В результате аварии малыш получил различные травмы. Его увезла «скорая помощь».

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Проводится проверка.

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