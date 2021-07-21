Сибиряка, пытавшегося помочь другу зарезать таксиста, приговорили к пяти годам колонии строго режима

Сибиряка, напавшего с другом на таксиста, отправили в колонию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обский городской суд вынес приговор 28-летнему парню, который пытался вместе с другом отобрать машину у таксиста. Его знакомый сначала приставил к горлу водителя нож, но автомобилист умудрился голыми руками вырвать лезвие. Тогда парень решил помочь другу обезвредить таксиста. Он пытался держать руки мужчины, чтобы тот не смог сопротивляться, но не получилось. Водителю чудом удалось вырваться и убежать. Подробности рассказали в прокуратуре по Новосибирской области.

— Ночью 9 октября 2017 потерпевший на своем автомобиле «Тойота Корона Премио» подвозил двух друзей. У дома №19 по улице Железнодорожная города Оби один из парней, сидящий сзади в автомобиле, приставил к горлу потерпевшего нож, потребовав передать ключи на машину. Водитель схватился руками за нож. Он отломил лезвие ножа, но получил раны обеих ладоней рук. Тогда второй парень выхватил лезвие из рук потерпевшего, выйдя из автомобиля, направился к водительской двери, но потерпевший нажал педаль газа и проехал вперед. Мужчина, оставшийся в салоне с водителем, попытался задушить автомобилиста. Освободившись от удушья, потерпевший сбежал и позвал на помощь других водителей. Они нашли в лесу одного из друзей, второй скрылся вместе с деньгами и документами владельца машины, — рассказали в областной прокуратуре.

Одного из нападавших в 2017 году приговорили к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы. А его друг скрывался от полицейских три года.

Его задержали 8 июля 2020 года в другом регионе. Выяснилось, что на момент нападения на таксиста мужчина был условно-досрочно освобожден от наказания.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сибиряк пытался обжаловать приговор, но Новосибирский областной суд оставил его без изменения.

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