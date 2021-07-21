Под Новосибирском пенсионерку жестоко избил 32-летний муж

Пенсионерку, избитую мужем, госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Болотное Новосибирской области в доме на улице Центральной 32-летний мужчина избил свою 64-летнюю сожительницу. Они вместе распивали спиртное, а потом поссорились и сибиряк напал на пенсионерку. Женщину с множественными переломами и травмой голову госпитализировали в больницу на «Скорой помощи». Медики сообщили об избиении в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На время следствия сибиряк будет находиться в СИЗО.

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