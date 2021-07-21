В Новосибирске перекроют улицу Писарева: зачем и надолго ли

В Новосибирске на два месяца перекроют движение на улице Писарева.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В мэрии Новосибирска рассказали о том, что улицу Писарева временно закроют для движения машин. Проезд будет перекрыт с 16 августа по 18 октября. Ограничение коснется участка дороги от здания № 73 до здания № 53 на улице Писарева.
— Причина перекрытия улицы — ремонт теплотрассы. Водителям нужно быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — уточнили в мэрии города.
Также автомобилистам посоветовали заранее продумывать маршрут следования.
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