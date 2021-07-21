Пробки в Новосибирске на утро 21 июля 2021 года: затор на улице Большевистской

Уровень пробок в Новосибирске достиг 3 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 21 июля 2021 года: водители стоят на улице Большевистской. Там трудно проехать в районе станции метро «Речной вокзал». Также затор образовался при въезде на Октябрьский мост в сторону левого берега. Об этом сообщает «2ГИС».

Также проезд затруднен по улице Никитина от улицы Тургенева до улицы Кирова. В пробке стоят водители на улицах Гурьевской и Пролетарской. Там водители объезжают перекрытый из-за ремонта теплотрассы участок дороги на улице Бориса Богаткова.

Затор образовался на улице Тайгинской.

На левом берегу традиционно сложно проехать в районе площади Труда и на улице Станционной.

В целом по городу уровень пробок достиг 3 баллов.

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