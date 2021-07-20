Эксперты рассказали, как повлиял коронавирус на малый бизнес в России

За шесть месяцев нынешнего года в России закрылось 545,8 тысячи индивидуальных предприятий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За шесть месяцев нынешнего года в России закрылось 545,8 тысячи индивидуальных предприятий. В первом полугодии прошлого года эта цифра была практически вдвое меньше. По подсчетам аналитиков на основании данных Федеральной налоговой службы, такая критическая ситуация возникла среди Российских ИП впервые за последние восемь лет. В последний раз подобный кризис наблюдался только в 2013 году.

— Основная причина волны закрытий — коронавирус и связанный с ним локдаун. Это вполне логичная реакция на неопределенность, — пояснил изданию NEWS.ru экономический аналитик Дмитрий Адамидов.

Аналитики выяснили, что большая часть закрытых в первом полугодии 2021 года ИП — 51,4%, или 281,8 тысячи — ликвидировались по собственной инициативе. Вторая часть — 47,1%, или 258,3 тысячи — была исключена из реестра индивидуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа — то есть, налоговиков.

Как отметил глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, особенно трудные времена для многих индивидуальных предпринимателей наступили именно сейчас, поскольку еще хотя бы в первый год пандемии у предпринимателей были определенные сбережения и другие возможности поддерживать бизнес на плаву, которые сейчас иссякли. При этом, доходы населения продолжили падать, что не могло, в свою очередь, не сказаться на сферах, где чаще всего заняты индивидуальные предприниматели, таких как, например, торговля или сфера услуг.

Кроме того, эксперты также отмечают, что некоторые ИП могли не закрыться окончательно, а, что называется, переквалифицироваться в разряд самозанятых. В определенных случаях такой подход для предпринимателей будет даже удобнее.

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