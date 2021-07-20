Эксперты рассказали, когда россиянам лучше вкладываться в биткоин

Эксперты рассказали, почему россиянам не следует бояться вкладываться в биткоины.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Эксперты рассказали, почему россиянам не следует бояться вкладываться в биткоины и когда это лучше делать. По словам специалистов, такая инвестиция окупит себя очень быстро.
— Если вложить активы в покупку биткоина прямо сейчас, то уже через несколько лет вы почувствуете положительную отдачу от криптовалюты. В настоящее время биткоин — самодостаточная единица, в ближайшее время ему ничто не угрожает, — пояснил изданию NEWS.ru президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.
По словам Припачкина, риск потерять вложенные средства возникнет только в том случае, если потенциальный инвестор захочет окупить свои затраты от вложений в течение ближайших месяцев.
Эксперт также отметил, что людям не стоит опасаться из-за недавнего падения курса биткоина — до конца текущего года валюта должна будет не только вернуться к прежним ценовым показателям, но и значительно превысить их. Кроме того, именно сейчас, в период спада будет наиболее выгодно вкладываться в криптовалюту. В дальнейшем, в период роста, эти вложения окупятся.
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