В Новосибирской области ищут таинственно исчезнувшего из больницы мужчину со шрамами на руке

Волонтеры ищут 33-летнего Дениса Сергеевича Фадеева.

Волонтеры ищут 33-летнего Дениса Сергеевича Фадеева. Родом мужчина из Татарска, а в Новосибирск он приехал на лечение. В последний раз его видели в городе 11 июля: он вышел из больницы и пропал. С тех пор ничего о местонахождении сибиряка не известно.

— Приметы: рост 174 сантиметра, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. На левой руке у мужчины есть шрамы, а при ходьбе он хромает на левую ногу, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — Во что был одет сибиряк на момент исчезновения — неизвестно.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Денис или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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