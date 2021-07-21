Погода в Новосибирске на 21 июля 2021 года: пора собираться на пляж

Днем будет солнечно и жарко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Новосибирске на 21 июля 2021 года будет жаркой и солнечной. Об этом сообщают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +24...+26 градусов, а ночью опустится до +14...+16 градусов. Ветер подует юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» в городе будет жарко и солнечно. Столбики термометров днем покажут +24...+26 градусов тепла, а ночью +13...+18. Ветер подует северный со скоростью до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-745 миллиметров ртутного столба.

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