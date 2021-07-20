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Происшествия20 июля 2021 15:54

Полицейские ищут цыганок, укравших из новосибирского кафе 10 тысяч рублей

Хитрую схему, которую провернули мошенницы, потерпевшие заметили не сразу
Мэри ГРИГОРЯН
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Полицейские ищут цыганок, укравших из новосибирского кафе 10 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по НСО.

Полицейские ищут цыганок, укравших из новосибирского кафе 10 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по НСО.

Полиция Новосибирска ищет женщин цыганской наружности, обхитривших продавца в кафе на Дуси Ковальчук. Инцидент произошел еще 7 мая. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Две женщины сначала продемонстрировали продавцу купюру в 5 000 рублей, а потом, отвлекая его поиском мелочи, вместе с заказанной едой забрали свои деньги и выданную сдачу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, — уточнили в ведомстве.

В полиции также назвали приметы воровок. Одна из них — на вид 20-30 лет, была одета в кофту белого цвета с рисунком и длинными рукавами. Другая — на вид 35-45 лет, была одета в платье серого цвета с полоской белого цвета в районе ворота и рукавов, также имеется эмблема в виде щита светлого цвета.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(383) 232-10-02, 232-10-74, 232-10-26. Анонимность гарантирована.

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