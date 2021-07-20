«Ваша дочь попала в ДТП»: в Новосибирске телефонные мошенники выманили у женщины деньги

Мужчина был раньше судим. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске задержали телефонных мошенников, обманувших женщину по схеме «Дочь попала в ДТП». Об этом сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

— Полиции удалось задержать 43-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. Отметим, что мужчина уже был ранее судим за грабеж, наркотики, кражу и мошенничество, а его подельница была ранее не судима, — рассказал КП-Новосибирск источник.

При обыске у мошенников изъяли 14 тысяч рублей, банковские карты и телефоны.

Пока что мужчину задержали по статье 91 УПК РФ. По словам источника следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, что мошенники регулярно обманывают новосибирцев. К примеру, в ноябре несколько лет назад они начали взламывать социальные сети и рассылать сообщения с жалостливым текстом. Обманщики пытались выманить деньги у людей под предлогом «операции для мамы».

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