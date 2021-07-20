«От удара вынесло на рельсы»: в Новосибирске «Лада» столкнулась с «Тойотой»

В салоне иномарки было двое маленьких детей. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Во вторник, 20 июля, в Ленинском районе Новосибирска столкнулись две машины — «Лада» и «Тойота». Подробности о ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

-Водитель «Лады» выезжал с территории дома на улице Станционной и столкнулся с иномаркой. От удара машины оказались на рельсах, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В аварии пострадал водитель автомобиля «Лада» — его увезла «скорая помощь». В «Тойоте» были маленькие дети. К счастью, они не получили травм — были пристегнуты в креслах.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается полиция. Проводится проверка.

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