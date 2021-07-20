Власти Новосибирска займутся благоустройством центрального пляжа в Академгородке

Поводом для собрания послужил вопрос благоустройства центрального пляжа. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

Сегодня, 20 июля, в Академгородке состоялась рабочая встреча депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Александра Аксененко, представителей мэрии и общественных активистов Советского района. Поводом для собрания послужил вопрос благоустройства центрального пляжа: сейчас он официально закрыт для купания, однако многих сибиряков это не останавливает.

— Я пошел навстречу общественникам, обратившимся ко мне с просьбой помочь в обустройстве на пляже санитарной зоны. Сейчас объект построен. Также обратился в мэрию, теперь совместными усилиями изучаем перспективы дальнейшего благоустройства этой территории. Нужно навести здесь порядок. Сейчас нет дорожек для мам с колясками и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо сделать так, чтобы было красиво, достойно и доступно, чтобы рекреационные услуги предоставлялись людям качественно и бесплатно, — сказал Александр Аксененко.

Власти будут заниматься благоустройством пляжа. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

Благоустройству пляжа уделяют много внимания активисты-общественники, однако, по словам вице-мэра — начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анны Терешковой, участку земли необходим хозяин, который бы целенаправленно мог заниматься развитием рекреационной зоны. Мэрией уже создана дорожная карта по передаче земли в муниципальную собственность и дальнейшей работе. При этом Анна Терешкова заверила: только после полного утверждения концепции дизайн-проекта пляжа жителями Академгородка он будет воплощаться в реальность.

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