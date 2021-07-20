«Он дрожал и плакал»: сибирячка спасла зайчонка, который чуть не погиб в лесу

Женщина выходила малыша и вернула на волю. Фото: предоставлено Ольгой Кошкиной.

Ольга, жительница поселка Маслянино под Новосибирском, нашла в лесу зайца. Она заметила его, когда искала грибы на опушке. По словам женщины, лесной малыш был на грани смерти. Она решила спасти кроху от гибели и забрала домой. Подробности этой истории сибирячка рассказала корреспонденту КП-Новосибирск.

— Поездка за лисичками закончилась неожиданно. Вместо рыжих «лис» я привезла домой зайца. Вернее, зайчонка. Маленький ушастик сидел в траве и тихонько плакал — во всяком случае, дышал с какими-то всхлипами. Через минуту выяснилось, малыш намертво запутался в старой веревочной петле, которую даже я, человек, не сразу заметила в лесной траве. Вызволив бедолагу из смертельной петли, друзья вынесли однозначный вердикт: «Надо оставить здесь же, все равно теперь умрет!». Я понимала, что ослабленный зайчонок вряд ли выживет в дикой природе. Поэтому, бережно запеленав в рубашку малыша, увезла на дачу, - уточнила Ольга. — Имя у новоявленного питомца появилось как-то сразу — сын подруги увидел его запеленатого, с торчащими ушками, и засмеялся: «Привет, кефан!» На удивленный взгляд дал пояснение, дескать, корефан сокращенно. Нам всем имя Кефан полюбилось, так и стали называть зайчонка. А еще поселили его в деревянный домик, заимствованный у друзей, — поделилась с изданием спасительница.

Женщина не растерялась — тут же нашла в интернете, как кормить и выхаживать лесного гостя.

— Уже через несколько дней Кефан буквально ожил: прыгал по своему дому точно до потолка, стучал лапками, пил козье молоко и грыз морковку. Спал с мягкой игрушкой и почти не боялся человеческих рук — на разных сайтах в интернете было много информации, но важным было одно: кроме кормления зайчатам нужно гладить животики. В привычной среде им делают такой «массаж» мамы-зайчихи — вылизывают. Пришлось изображать из себя маму-зайку и мне, гладить нежно пальцами, чтобы у ребенка не болело пузико, — добавила сибирячка.

Зайка спал с мягкой игрушкой и почти не боялся человеческих рук. Фото: предоставлено Ольгой Кошкиной.

Да только вот на вторую неделю зайчонок стал тосковать. Судя по всему, он окреп и захотел на волю, домой… Ольга снова разместила объявление в интернете. Там ей подсказали, что зайку можно отпустить вблизи дачного поселка. Там, где нет хищников.

— Сегодня утром я погладила Кефану пузико в последний раз. Почему-то навернулись слезы — привыкла, — вздохнула Ольга.

Лесного гостя выпустили в траву у леса. Тот сначала немного растерялся и притих. Но затем, видимо почуяв свободы, исчез. Ольга верит, малыш будет счастливо жить на воле. А еще она надеется, что Кефан больше не попадет в ловушки, сделанные человеком.

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