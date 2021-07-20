В Новосибирске построят современную поликлинику в жилмассиве Затулинка. Фото: "ВИС".

В Новосибирске на Затулинке построят новую поликлинику. Мэрия города выдала разрешение на строительство на улице Виктора Уса в Кировском районе. Медучреждение, рассчитанное на 907 посещений в смену, построит компания «ВИС».

— Цель проекта в том, чтобы обеспечить доступное и качественное оказания медицинских услуг на всей территории региона. Сегодня в большинстве микрорайонах Новосибирска наблюдается повышенная загрузка поликлиник, а также отсутствие мощного оказанию амбулаторной помощи из-за роста населения, — рассказали в пресс-службе компании.

Также известно, что до конца 2022 года в Новосибирске появятся еще 7 современных медицинских учреждений, с посещаемостью 6,5 тысяч за смену. Стоит отметить, что в сам проект входит не только строительство, но и оснащение объектов современным оборудованием.

Медучреждения появятся в активно развивающихся районах Новосибирска. Также их построят там, где действующие поликлиники находятся в аварийном состоянии.

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