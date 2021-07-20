В Новосибирске начался ремонт дорог благодаря допфинансированию

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил объем работ на дорогах города. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

В Новосибирске начались ремонтные работы на участках дорог в разных районах города: проводятся они на выделенные из областного бюджета допсредства в размере 278 миллионов рублей. Объемы работ оценил мэр города Анатолий Локоть.

— Решение о выделении городу дополнительных средств на ремонт дорог было необходимым. Перечень из 85 объектов, которые отремонтируют на эти деньги, составлен по результатам трех объездов, он согласован с Минтрансом Новосибирской области, депутатами Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска. Больше всего дорог будет отремонтировано в Октябрьском районе — 17 участков. Два уже завершены, еще два — в работе, — пояснил Анатолий Локоть.

На 500-метровом участке улицы Лескова в самом проблем районе города работы стартовали в ночь на 20 июля. Планируется, что новый асфальт появится там к началу следующей недели.

— Улица Лескова небольшая, но трафик здесь высокий — водители объезжают по ней пробки, которые в час пик возникают на ул. Кирова. Последний раз ее ремонтировали в 2007 году, после этого ни поддерживающего, ни ямочного ремонта здесь не проводилось. И таких улиц в Новосибирске довольно много. Поэтому решение о выделении городу дополнительных средств на ремонт дорог было необходимым, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Подрядчики уже отремонтировали 14 проблемных участков улично-дорожной сети Новосибирска из 85. Напомним, больше всего таких участков — 17 — в Октябрьском районе, 10 — в Кировском, 9 — в Ленинском, по 8 — в Центральном и Советском, по 7 — в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 — в Заельцовском и Дзержинском районах. Полностью ремонтные работы завершены на участках ул. Немировича-Данченко, ул. Забалуева, ул. 2-й Станционной, ул. Большой, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Высоцкого, ул. Марата, ул. Тельмана, ул. Подъемной, ул. Баганской, ул. Нахимова, ул. Одоевского, ул. Мальцева, ул. Донецкой.

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