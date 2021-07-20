Эротический массаж закончился изнасилованием в Новосибирске

Проверку проводит Следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Скандал с сотрудницей популярного в Новосибирске массажного салона произошел ночью 19 июля.

34-летний сибиряк купился на заманчивое объявление в социальных сетях, которое обещало ему самые позитивные эмоции: «Что может быть приятнее после рабочего дня, чем принятие ароматной джакузи в обществе роковой красотки? Только представь: восточные благовония, играет расслабляющая музыка и по твоему телу уверенно скользит обнаженное тело девушки, лишь изредка освежает сознание теплая струйка воды. Это поистине незабываемо...и это только начало. С нами ты достигнешь финиша».

Мужчина тут же набрал номер, назвал свой адрес и стал ждать красивую массажистку. Не обманули, девушка приехала. Однако, клиента видимо забыли предупредить, что в услугу не все включено.

После приятной процедуры сибиряк так вдохновился, что очень захотел продолжения. Отказ не принял. Для убедительности своих намерений взялся за нож.

— 19 июля в 4.30 утра в своей квартире мужчина под угрозой ножа совершил изнасилование 26-летней сотрудницы эротического массажного салона. В настоящее время в отношении него проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Оперативники уже задержали подозреваемого. Выяснилось, что этот клиент раньше не был судим, но зато его хорошо знает участковый врач-психиатр.

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