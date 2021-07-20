В Новосибирске дерево упало на припаркованные машины. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 20 июля, в Центральном районе Новосибирска произошел инцидент — на улице Семьи Шамшиных рухнуло дерево. Оно повредило линию электропередач. Кадры с места происшествия появились в соцсети.

— Две машины убрали уже, в целом пострадали четыре машины, - говорит автор видео, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что дерево рухнуло на проезжую часть. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.

Теперь владельцам поврежденных авто нужно установить ответственного за территорию, чтобы получить компенсацию за случившееся.

— Ущерб от падения возмещается управляющей компанией, если дерево находится на вверенной ей территории. В обязанности УК входит в том числе и содержание деревьев. Если вина действительно на управляющей компании владельцам авто нужно обратиться к ним с претензией и результатами экспертиз, которые подтвердят нанесенный вред, — уточнила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

Смотреть видеосюжет Упало дерево.

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