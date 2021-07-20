Под Новосибирском спасатели шесть часов искали заблудившихся в лесу грибников

Поиски пенсионеров велись шесть часов. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Под Новосибирском заблудилась пара пенсионеров: в понедельник, 19 июля, они отправились за грибами, однако, в один момент забрели в неизвестную им часть леса. Кроме того, по неосторожности, мужчина сломал ногу, и двигаться дальше сибиряки не могли. На помощь к ним пришли полицейские, волонтеры и спасатели.

— К нам поступила заявка от полиции Мошковского района. К счастью, у пенсионеров был с собой мобильный телефон и мы могли с ними связаться. Нам сообщили, что мужчина травмировал ногу в буреломе и двигаться не может. Определить свое точное местоположение сибиряки тоже не могли. На месте работала полиция: они проезжали по лесу с сиреной, чтобы понять, откуда пенсионерам будет лучше ее слышно, и выяснить хотя бы примерное их местоположение. На место также выехала группа наших волонтеров, — пояснила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт » в Новосибирске Алеся Яблонских.

Найти сибиряков удалось пожарным, дежурившим в этот день в резервном карауле. В лесу в ожидании помощи пенсионеры провели около шести часов.

— Поиски осложнялись плохой проходимостью — трава местами с человеческий рост, и кругом поваленные деревья. Людей нашли уже вечером, где-то в половине девятого. Мужчина сломал ногу, не мог самостоятельно идти. Мы транспортировали его на носилках, посадили в оперативный автомобиль, вывезли на трассу, где и передали бригаде скорой помощи, — рассказал начальник караула № 3 пожарно-спасательной части № 65 по Мошковскому району ГУ МЧС России по Новосибирской области Алексей Федин.

Мужчину госпитализировали с травмой ноги в районную больницу, женщина в медицинской помощи не нуждалась.

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