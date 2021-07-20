Пробки на вечер в Новосибирске 20 июля 2021 года: заторы образовались на улице Фабричная

Пробки затронули оба берега Новосибирска.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки на вечер в Новосибирске 20 июля 2021 года затронули оба берега. Однако, несмотря на это, в целом загруженность городских дорог сейчас небольшая — по данным портала Яндекс.Карты она составляет всего 4 балла.
На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Пролетарская, Гагарина, Кошурникова, Гаранина, Ипподромская, Военная, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Танковая, Богдана Хмельницкого и Жуковского.
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Большая, Блюхера, Титова, Немировича-Данченко и Петухова.
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