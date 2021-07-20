В Новосибирске мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. Фото: Мэри ГРИГОРЯН

Во вторник, 20 июля, мусульмане, живущие в Новосибирске, начали празднование священного Курбан-байрама. С раннего утра во всех мечетях города собрались сотни верующих, чтобы провести молитвенные служения в честь праздника.

— Обычно мусульманин должен ходить в ту мечеть, которая находится ближе к его дому. Так, сегодня я пришел в мечеть, которая находится на улице Красина. Каждый год в эти дни в мечети приходит большое количество людей. Этот год тоже не стал исключением, уже с раннего утра люди начинали собираться там, чтобы выбрать себе удобное место для молитвы, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск прихожанин Ахтам Мустафин.

Сам праздник Курбан-байрам напрямую связан с пророком Авраамом. Если обратиться к истории, в ней сказано, что Аврааму было велено принести в жертву своего сына Исмаила, который родился у Авраама к глубокой старости в 86 лет. Несмотря на всю любовь к сыну, он согласился на этот ритуал после того, как обсудил Божье повеление с сыном. После чего они оба прибыли назначенное место. А, когда все уже было готово, раздался голос: «Поистине, это — очевидное испытание! Таким образом, жертва сыном была заменена жертвенным животным, а Аврааму было даровано благополучное рождение второго сына — Исхака.

— По традиции перед самой молитвой имам провел проповедь, в котором рассказал о самом празднике Курбан-байрам, о традициях и многом другом. После чего началась молитва, которая состоит из двух ракаатов. Далее совершили восхваление Господу, и все разошлись по домам, чтобы принести в жертву животное, чаще всего это баран, и продолжить празднование за столом в кругу семьи, — дополнил собеседник.

По мнению мусульман, таким поступком Всевышний показал: чтобы стать ближе к Богу, людская жертва не требуется. А животный мир — на покорной службе у людей.

По традиции все четыре дня празднования Курбан-байрама мусульмане проводят как выходные — в кругу семьи. Отмечая праздник, они приносят в жертву баранов.

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