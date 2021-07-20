В Новосибирск, по словам синоптиков, придет аномальная жара. Фото: Алена МАРТЫНОВА

После нескольких дождливых и холодных дней в Новосибирск, по словам синоптиков, придет аномальная жара. Столбик термометра поднимется выше +30.

— В Новосибирске 22 и 23 июля температура воздуха поднимется до+27…+30 градусов. В эти дни ожидается облачность, однако осадков быть не должно. Ветер будет дуть со средней скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Об аномальной жаре сибиряков предупредили и в областном МЧС. В ведомстве отметили, что при такой погоде возможно возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, систем жизнеобеспечения, а также затруднения работы всех видов транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.