В Новосибирск, по словам синоптиков, придет аномальная жара.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
После нескольких дождливых и холодных дней в Новосибирск, по словам синоптиков, придет аномальная жара. Столбик термометра поднимется выше +30.
— В Новосибирске 22 и 23 июля температура воздуха поднимется до+27…+30 градусов. В эти дни ожидается облачность, однако осадков быть не должно. Ветер будет дуть со средней скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Об аномальной жаре сибиряков предупредили и в областном МЧС. В ведомстве отметили, что при такой погоде возможно возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, систем жизнеобеспечения, а также затруднения работы всех видов транспорта.
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