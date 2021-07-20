В Новосибирской области расширили список мер поддержки детей-сирот. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области появится новая мера поддержки для детей-сирот. Речь идет о выплате на приобретение жилья. Новую меру накануне, 19 июля, утвердили в правительстве региона. Документы на получение такой поддержки начнут принимать уже с понедельника, 26 июля.

— В 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено бюджетом более 1 млрд 254 млн рублей, что позволит приобрести порядка 800 квартир. Новая региональная мера поддержки — социальный сертификат — позволит увеличить этот показатель. Прием документов для включения в реестр заявителей на предоставление сертификатов стартует с 26 июля текущего года. Размер выплаты по сертификату составляет порядка 1,6 млн рублей, исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 квадрата в регионе, — прокомментировала Ольга Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области.

По ее словам, на жилищный сертификат можно приобрести квартиру или дом площадью не менее 20 квадратов. Купить его можно у физического или же юридического лица. При этом объект должен отвечать установленным санитарным и техническим требованиям. Недвижимость, купленная по сертификату, сразу оформляется в собственность.

Сертификаты будут выдавать лицам, подходящим по ряду критериев. Среди них — достижение 23-летнего возраста, дееспособность, а еще наличие непрерывного рабочего стажа — 6 месяцев с даты трудоустройства. Исключение здесь предусмотрено только для тех, кто ухаживает за ребенком инвалидом. Также у кандидата не должно быть судимостей. Кроме того, он не должен состоять на учетах в психоневрологическом или же наркологическом диспансерах.

По информации правительства, документы на получение такой меры нужно подать до 15 августа. После чего до 1 сентября заявителей уведомят о принятом решении — включат ли их в реестр или же нет.

— Заявление на предоставление жилищного сертификата в 2021 году, граждане, включенные в реестр, смогут подать до 15 сентября. Реализация сертификата возможна в течение 2021 года. В 2021 году планируется выдать 30 сертификатов. Для этих целей из бюджета области выделят 41,4 миллионов рублей.

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