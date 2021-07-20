Власти Новосибирской области контролируют обеспечение кислородом больниц региона

Проблем с медицинским газом в ковидных госпиталях нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства ежедневно контролирует поставки кислорода в медицинские учреждения региона.

По данным минпромторга, АО «Сибтехгаз» — единственный производитель и поставщик кислорода, который поступает в ковидные госпитали области. На сегодняшний день на предприятии работают две установки, выпускающие медицинский газ. Благодаря этому в медучреждениях в достаточном количестве есть все виды кислорода — жидкий и в газовых баллонах.

— Ранее из-за сбоя электроснабжения в Новосибирске и остановки оборудования предприятием АО «Сибтехгаз» совместно с энергоснабжающими компаниями и Правительством Новосибирской области реализован план по исключению перебоев в поставках электроэнергии на предприятие, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

При этом, по данным Минздрава области, все региональные медучреждения, где лечатся больные с коронавирусом, обеспечены кислородом в полном объеме.

— Поставки кислорода осуществляются бесперебойно. Кислородная поддержка больным назначается лечащим врачом по показаниям, в приобретении родственниками больных дополнительного кислорода необходимости нет, — подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Тем временем, ряд СМИ распространил данные о том, что якобы в медучреждения региона не хватает кислорода. В правительстве отметили, что за фейковую информацию предусмотрена ответственность.

КОНКРЕТНО

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРОЗИТ ЗА ФЕЙКИ

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации», журналист обязан проверять достоверность сообщаемой им информации (статья 49). Не допускается использование прав журналиста в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений (статья 51).

МВД России напоминает об ответственности за распространение фейковой информации, в том числе, касающейся коронавирусной инфекции, предусмотренной статьей 13.15 КоАП («злоупотребление свободой массовой информации»), статьей 207.1 УК («публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и статьей 207.2 УК («публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»). В частности, для граждан штраф может составить от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, если сведения угрожают жизни и здоровью людей, СМИ и юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 1,5 миллионов до 3 миллионов рублей.

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