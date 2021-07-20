В Новосибирске спасатели спилили опасное дерево, с которого подростки прыгали в озеро

Спасатели спилили опасную березу. Фото: стоп-кадр
В Новосибирске спасатели спилили березу на озере Лесное в Октябрьском районе города.Оно угрожало в любую минуту упасть, а к стволу была привязана тарзанка, с которой подростки прыгали в воду.
— Береза находилась у воды, ее корни были подмыты и угол наклона дерева уже не превышал 40 градусов. Кроме того, со ствола свисала самодельная тарзанка. Дерево могло упасть прямо во время очередного прыжка, — рассказали в МАСС.
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