В Новосибирске спасатели спилили опасное дерево, с которого подростки прыгали в озеро

Спасатели спилили опасную березу. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске спасатели спилили березу на озере Лесное в Октябрьском районе города.Оно угрожало в любую минуту упасть, а к стволу была привязана тарзанка, с которой подростки прыгали в воду.

— Береза находилась у воды, ее корни были подмыты и угол наклона дерева уже не превышал 40 градусов. Кроме того, со ствола свисала самодельная тарзанка. Дерево могло упасть прямо во время очередного прыжка, — рассказали в МАСС.

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Смотреть видеосюжет В Новосибирске спасатели спилили опасное дерево

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