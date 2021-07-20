В Новосибирске билеты на МЧМ-2023 начнут продавать в 2022 году

Стало известно, когда в Новосибирске начнут продавать билеты на молодежный чемпионат мира по хоккею-2023. Фото: Денис ТАРАСЕНКО

Во вторник, 20 июля, стало известно, когда в Новосибирске начнется продажа билетов на МЧМ-2023. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

По его словам, реализация билетов начнется в начале 2022 года. Так, к концу 2021, разработают их визуальные образцы, которые затем отправят на согласование и утверждение. Точная стоимость билетов пока неизвестна.

— Именно по цифрам ждем конкретное согласование с Федерацией хоккея России. У нас существуют билетные программы, где абсолютно разные ценовые характеристики. Думаю, до конца этого года будем четко понимать, сколько будут стоить билеты. Но то, что это будет доступно для всех горожан, это не обсуждается! — заявил Сергей Ахапов.

Напомним, в Новосибирске для проведения МЧМ-2023 строят многофункциональную ледовую арену. На возведение ЛДС и объектов инфраструктуры направят примерно 20 миллиардов рублей.

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