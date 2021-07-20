«Ушел за сигаретами и не вернулся»: в Новосибирске ищут 41-летнего мужчину с татуировкой на левом плече

Он пропал еще в феврале. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» ищут 41-летнего Берсенева Сергея Сергеевича. С 19 февраля 2021 года о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

— В день пропажи мужчина вышел за сигаретами, но домой не вернулся. Только на днях к нам обратились за помощью для дальнейшего распространения информации в Сети, — рассказала руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Особые приметы: татуировка на левом плече.

Рост пропавшего 170 сантиметров, он худощавого телосложения. У него русые, короткие волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на пропавшем был темно-зеленый пуховик, болотного цвета вязанная кофта, цвета хаки вельветовые джинсы, черные ботинки и серая вязанная шапка.

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