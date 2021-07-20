В Новосибирске «Мерседес» протаранил машину Росгвардии. Фото: "АСТ-54".
Во вторник, 20 июля, в Новосибирске на улице Связистов произошло крупное ДТП. Там «Mercedes-Benz» столкнулся с «УАЗом» Росгвардии. Кадры с места аварии появились в соцсети.
На фото видно, переднюю часть иномарки полностью смяло. Как написали очевидцы в группе «АСТ-54», водитель «Мерседеса» выехал со второстепенной дороги и не уступил служебному авто. Это в свою очередь привело к жесткому столкновению.
Свидетели сообщают, ДТП обошлось без пострадавших. В ГИБДД по Новосибирску инцидент пока не прокомментировали.
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