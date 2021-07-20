В Новосибирске «Мерседес» протаранил машину Росгвардии. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 20 июля, в Новосибирске на улице Связистов произошло крупное ДТП. Там «Mercedes-Benz» столкнулся с «УАЗом» Росгвардии. Кадры с места аварии появились в соцсети.

На фото видно, переднюю часть иномарки полностью смяло. Как написали очевидцы в группе «АСТ-54», водитель «Мерседеса» выехал со второстепенной дороги и не уступил служебному авто. Это в свою очередь привело к жесткому столкновению.

Свидетели сообщают, ДТП обошлось без пострадавших. В ГИБДД по Новосибирску инцидент пока не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.