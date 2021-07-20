Под Новосибирском девять человек спаслись из горящего дома: среди них — четыре ребенка

Датчик дыма спас две семьи на пожаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Березовка Новосибирской области на пожаре в частном доме спаслись две семьи. Это произошло в ночь на 20 июля.

Из здания, охваченного огнем, смогли выбраться девять человек, среди них — четверо детей. О происшествии вовремя известил датчик дыма. Когда пожарные прибыли на место дом и постройки уже вовсю горели, пламя перекинулось на крышу здания.

Подробности рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Сообщение о пожаре поступило в 00:48. Пожарным удалось локализовать возгорание спустя час после прибытия, открытое горение ликвидировали еще через 17 минут. Полностью пожар потушили к пяти утра. Огнем уничтожена крыша дома и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 415 квадратных метров, — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пострадал 37-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.

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