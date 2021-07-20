В Новосибирске от коронавируса умер 38-летний мужчина. Фото: Иван Макеев

Во вторник, 20 июля, оперштаб Новосибирской области сообщил, что от коронавируса умерли еще 9 сибиряков.

— Это мужчины в возрасте 38 лет, 48 лет, 57 лет, 72 года, 74 года и женщины в возрасте 71 год, 74 года, 76 лет, 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 229 человек, — говорится в официальном сообщении.

В реанимации на сегодняшний день находятся 413 пациентов. Из них 55 не могу дышать самостоятельно и подключены к ИВЛ.

Всего за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 190 человек. Таким образом, с начала пандемии ковид подтвердился уже у 50 468 сибиряков. Среди заболевших есть 3584 несовершеннолетних. Что касается выздоровевших, то с начала пандемии уже 43 565 побороли недуг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.