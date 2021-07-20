На создание модельной библиотеки в центре Новосибирска будет потрачено 10 миллионов рублей

Светлана Тарасова и Олег Иванинский (в центре). Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

При поддержке партийного проекта «Культура малой Родины» в Новосибирской области продолжается реконструкция библиотек. 19 июля депутат Законодательного собрания региона Олег Иванинский побывал в библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина - старейшей библиотеке Новосибирска.

Подрядчики уже приступили к ремонтным работам. Открытие библиотеки в статусе модельной планируется осенью этого года.

- Считаю, что интерес к модельным библиотекам растет, и надо его поддерживать. Они становятся центрами культуры, особенно в сельской местности, формируется новая библиотечная среда. Сейчас, несмотря на пандемию, людям нужны книги, общение. Одна из наших главных задач - приучить молодежь ходить в библиотеку. Как коренному жителю Новосибирска, приятно, что старейшая городская библиотека модернизируется, получает второе рождение, - сказал депутат.

Напомним, что модельная библиотека представляет собой многофункциональный информационно-культурный, образовательный и просветительский центр, призванный обеспечить пользователям свободный доступ к мировым интеллектуальным ресурсам на любых носителях и способствовать повышению уровня жизни на селе.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Сотрудники Центральной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина уже активно готовятся к новому статусу учреждения: проходят обучение, занимаются обновлением книжного фонда, закупают оборудование. Отметим, что в помещении библиотеки приступили к ремонтным работам, продолжая обслуживать читателей.

Светлана Тарасова, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Культура малой Родины», рассказала, что за 2019 -2020 годы в Новосибирской области было открыто восемь модельных библиотек. В этом году открывается одна модельная библиотека в Новосибирске и три - в районах области.

- Новая библиотека создается под разные нужды и потребности людей, здесь созданы условия для работы и чтения. Библиотеки должны соответствовать современным потребностям и тем ожиданиям, которые есть у молодежи: комфорт и уют. В рамках партпроекта «Культура малой Родины» обустраивается новое современное пространство и закупается достойный книжный фонд, - отметила Светлана Тарасова.

В настоящее время в библиотеке убраны перегородки между Центром общественного доступа к информационным ресурсам и читальным залом, снято старое напольное покрытие. Площадь ремонта - 446,7 квадратного метра. Объем финансирования - 10 миллионов рублей из федерального бюджета.