Новый порядок работы Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области

Фото предоставлено Главным бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области.

14 июня вступил в силу Приказ Минтруда России от 30.12.2020 № 979н «Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы». Порядок детализирует и расширяет функции и основные задачи федеральных учреждений медико-социальной экспертизы и правил их организации и деятельности. Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 11.10.2012 № 310н, которым был утвержден ранее действовавший порядок.

При оказании гражданам услуги по проведению МСЭ обеспечивается использование средств аудио- и видеофиксации. Средства аудио- и видеофиксации (видеокамеры, диктофоны) устанавливаются в регистратуре, в кабинетах, где проводится освидетельствование граждан, а также в кабинетах, где используется специальное диагностическое оборудование с целью проведения экспертно-реабилитационной диагностики.

Законодательно закрепляется право гражданина, получающего услугу по проведению МСЭ, проводить аудио-, фото- и (или) видеосъемку в бюро при соблюдении ряда условий: обязательное предварительное уведомление о съемке и ее проведение с места, определенного руководителем бюро.

Оказание услуги по проведению МСЭ в бюро осуществляется в сроки, не превышающие 30 рабочих дней с даты регистрации в бюро направления на медико-социальную экспертизу со всеми необходимыми документами. При этом при необходимости запроса дополнительных медицинских документов, характеризующих состояние здоровья обратившегося, период времени, необходимый для получения указанных документов, в указанный срок не засчитывается.

Устранение технических ошибок теперь осуществляется непосредственно в день подачи заявления. Получателю услуги по проведению МСЭ по его заявлению об устранении технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка) в выданном ему документе по результатам медико-социальной экспертизы в день подачи такого заявления составляется и выдается новый документ взамен ранее выданного.

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области в настоящее время работает в заочном порядке. По всем возникающим вопросам, связанным с медико-социальной экспертизой, вы можете обратиться на горячую линию по телефону (383) 319-87-68 или оставить обращение на сайте: www.54.gbmse.ru.