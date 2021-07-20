Новосибирца на сапе волна унесла в Обское море

Спасатели выдвинулись на катере на поиски парня на сапе. Фото: МАСС
В Обском море помощь понадобилась 26-летнему парню. Он катался на сапе, как вдруг ветер и течение начали его сносить далеко в море. Это произошло вечером 19 июля.
Мама сибиряка, которая в это время была на берегу, заметила это и обратилась за помощью к спасателям.
— Спасатели на катере вышли на помощь молодому человеку. Парня нашли и доставили на берег, — рассказали в МАСС.
Известно, что помощь медиков сибиряку не потребовалась.
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