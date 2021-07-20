В Новосибирске загорелось заброшенное задние: на месте работали пожарные

Кадры с места ЧП появились в соцсетях. Фото: стоп-кадр.
В ночь на вторник, 20 июля, в Первомайском районе Новосибирска произошел крупный пожар. Там горело здание заброшенной базы. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в соцсети.
— Поступило сообщение о возгорании. По прибытии первых пожарных расчетов кровля здания горела по всей площади. В течение часа открытое горение было ликвидировано, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
На данный момент нет информация о пострадавших не поступала. Причину возгорания установят дознаватели.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер