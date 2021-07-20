В Новосибирске оборванные большегрузом провода разбили несколько машин

На месте ЧП работали экстренные службы. Фото: стоп-кадр.
Инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска. Там накануне, 19 июля, проезжающий большегруз оборвал контактную сеть. О случившемся в соцсети рассказали очевидцы.
— Многие водители не замечали в темноте свисающие над проезжей частью провода. В результате этого разбилось несколько зеркал и лобовых стекол, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, как над дорогой свисал железный элемент. Он болтался на оборванных проводах. Именно его из-за плохой видимости не замечали автомобилисты.
Очевидцы сообщили об инциденте в экстренные службы. На месте ЧП работали сотрудники МЧС: они ограничили движение, чтобы устранить последствия случившегося.
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