В Новосибирске оборванные большегрузом провода разбили несколько машин

На месте ЧП работали экстренные службы. Фото: стоп-кадр.

Инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска. Там накануне, 19 июля, проезжающий большегруз оборвал контактную сеть. О случившемся в соцсети рассказали очевидцы.

— Многие водители не замечали в темноте свисающие над проезжей частью провода. В результате этого разбилось несколько зеркал и лобовых стекол, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, как над дорогой свисал железный элемент. Он болтался на оборванных проводах. Именно его из-за плохой видимости не замечали автомобилисты.

Очевидцы сообщили об инциденте в экстренные службы. На месте ЧП работали сотрудники МЧС: они ограничили движение, чтобы устранить последствия случившегося.

Смотреть видеосюжет Оборванные провода разбили несколько машин.

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