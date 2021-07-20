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Умные вещи20 июля 2021 6:20

«Ростелеком» предлагает быстрый онлайн-переезд

«Ростелеком» в Новосибирске поможет абонентам просто и быстро сохранить привычный набор телекоммуникационных услуг при смене места жительства
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Для этого даже не нужно приходить в офис компании: достаточно воспользоваться сервисом «Онлайн-переезд». За первые полгода уже 2 715 новосибирских абонентов оценили эту услугу.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо оставить заявку на сайте start.rt.ru/pereezd, где можно сразу указать предпочтительные даты отключения услуг на старом месте и их подключения по новому адресу. Сотрудники компании сами свяжутся с абонентом и помогут организовать переезд интернета, интерактивного телевидения или домашнего телефона.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- При переезде за короткое время приходится решать множество проблем. «Ростелеком» готов взять на себя одну из задач и сделать так, чтобы на новом месте наши клиенты могли пользоваться привычным для себя пакетом услуг с самого первого дня. При этом «Онлайн-переезд» экономит не только время, но и деньги: в течение двух месяцев при оформлении заявки через сайт можно оформить скидку в 50 процентов на абонентскую плату, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Благодаря цифровому переезду у абонента сохранится история покупок и бонусов. Также можно забрать в новый дом роутер или ТВ-приставку с привычными настройками. При этом расторгать или перезаключать договор не потребуется, так как лицевой счет останется прежним.

Узнать подробнее об услуге можно по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.