Манекен, плавающий в Оби, напугал новосибирцев

Новосибирцы приняли манекен в реке за утопленника. Фото: МАСС
Новосибирцы, отдыхающие на реке Иня, вызвали спасателей, увидев в воде манекен. Они приняли его за человека и напугались. Это произошло вечером 19 июля.
— Сообщение поступило в 17.20. Люди рассказали, что под железнодорожным мостом плывет тело мужчины. На место выехал экипаж. На самом деле в воде был манекен. Его вытащили из реки и увезли утилизировать, — рассказали в МАСС.
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