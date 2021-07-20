В Новосибирске обнаружили мертвую женщину в ванной

Полицейские разбираются в гибели женщины в ванной. Фото: Артем КИЛЬКИН

В доме № 7 на улице Нарымской Железнодорожного района Новосибирска обнаружили мертвую женщину. Тело сибирячки находилось в ванной. Это произошло поздно вечером 18 июля.

— По предварительно информации, она утонула, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Известно, что сибирячке было 48 лет. В обстоятельствах ее гибели сейчас разбираются полицейские и следователи.

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