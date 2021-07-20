Пробки в Новосибирске на утро 20 июля 2021 года: затор на улице Авиастроителей

Утром уровень пробок на дорогах Новосибирска достиг 4 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 20 июля 2021 года: трудно проехать по улице Авиастроителей в Дзержинском районе города. Затор образовался от пересечения с улицей Театральной до улицы Трикотажной. На улице Трикотажной водители также стоят в пробке.

Кроме того, на правом берегу затруднен проезд в районе станции метро «Речной вокзал».

Затор образовался в районе площади инженера Будагова.

На левом берегу трудно проехать в районе площади Труда. Также в пробке стоят новосибирцы на улице Станционной и Большой.

В целом по городу уровень пробок достиг 4 балла.

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