Пробки в Новосибирске на утро 20 июля 2021 года: затор на улице Авиастроителей

Утром уровень пробок на дорогах Новосибирска достиг 4 баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 20 июля 2021 года: трудно проехать по улице Авиастроителей в Дзержинском районе города. Затор образовался от пересечения с улицей Театральной до улицы Трикотажной. На улице Трикотажной водители также стоят в пробке.
Кроме того, на правом берегу затруднен проезд в районе станции метро «Речной вокзал».
Затор образовался в районе площади инженера Будагова.
На левом берегу трудно проехать в районе площади Труда. Также в пробке стоят новосибирцы на улице Станционной и Большой.
В целом по городу уровень пробок достиг 4 балла.
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