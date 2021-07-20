Погода в Новосибирске на 20 июля 2021 года: в город вернется жара

Днем будет жарко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 20 июля 2021 года будет жаркой и солнечной. Об этом сообщают метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов, а ночью опустятся до +12...+14 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, — сообщают синоптки. — В области будет дуть сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

По данным сайта «Яндекс. Погода» день будет теплый, но облачный. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса, а ночью +13...+16 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью до 1 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745-746 миллиметров ртутного столба.

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