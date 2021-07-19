Новосибирец, напавший на женщину на остановке, украл у нее обручальное кольцо. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске неизвестный напал на женщину на остановке. Об инциденте, случившемся 13 июля, потерпевшая сообщила в полицию.

— Злоумышленник подошел к сибирячке. Он толкнул ее и дернул за руку. Таким образом ему удалось отобрать у нее обручальное кольцо, телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали грабителя. Им оказался ранее несудимый 33-летний житель Ленинского района, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полиция в ходе обыска обнаружила и изъяло похищенное. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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