В Новосибирске водитель иномарки сбил хаски на глазах у детей и уехал

В Новосибирске водитель сбил хаски на глазах у детей и уехал. Фото: предоставлено собеседницей издания.

В Новосибирске на улице Шекспира произошло ДТП. Там неизвестный водитель сбил домашнюю хаски и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел днем, 17 июля, когда собака была на выгуле.

— Дети гуляли на улице с собакой, как вдруг, она заметила кошку и побежала за ней с поводка через дорогу. Следом за ней соответственно побежали дети. И в этот момент со стороны Промышленной ехала машина и, не тормозя, переехала кошку насмерть и нашего пса сбила. От испуга собака побежала и спряталась в кусты, дети вот чудом не пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и ГИБДД, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск хозяйка животного.

По словам женщины, сразу после случившегося их четвероногому другу провели обследование и сделали УЗИ, чтобы исключить переломы. Выяснилось, у собаки вывих тазобедренного сустава. Ветеринары выправили его. Теперь неизвестно, как долго будет длиться реабилитация. Также в ветклинике хозяевам сказали, что возможен рецидив вывиха. В таком случае потребуется дорогостоящая операция.

Известно, что собаке всего лишь год, и в сентябре ее планировали отдать на занятия бегом с упряжкой. Но после этого случая этот вариант невозможен.

Хозяева собаки не теряют надежды найти живодера, который безжалостно сбил животных и скрылся с места аварии. Единственный вариант выйти на злоумышленника — это посмотреть записи с камер наблюдения.

Сейчас собака находится на амбулаторном лечении. На прогулках хозяева носят ее на руках: животное пока не может ходить, а только беспомощно прыгает на трех лапах.

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